Segundo o autarca, houve vários reacendimentos no perímetro do incêndio, com destaque para Portela do Outeiro, Lourais e Crasto, na União de Freguesias de Colmeias e Memória.

Este responsável frisou não haver danos em habitações ou registo de feridos.

Luís Lopes adiantou que se espera, nas próximas horas, com o trabalho de combate, que o fogo regresse ao estado de resolução.

O vereador pediu para que todas as pessoas "se mantenham atentas e em alerta", evitando comportamentos de risco.

"Toda a ignição que surja será sempre mais complexa de gerir até pela escassez de recursos, que estão empenhados em todos os incêndios atualmente", acrescentou.

Às 13:15, o incêndio estava a ser combatido por 256 operacionais, apoiados por 77 veículos e quatro meios aéreos, de acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência Médica.

O incêndio começou na Caranguejeira e atingiu Colmeias e Memória, Milagres, Boa Vista, e a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.

Às 00:12 de hoje, o incêndio tinha entrado em resolução.

Portugal continental está em situação de contingência até domingo.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Hoje, o distrito de Leiria está sob aviso laranja, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

SR (CMM/JML) // SSS

Lusa/Fim