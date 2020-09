O Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda disse à agência Lusa, por volta das 15:30, que estavam no local mais de 150 operacionais, apoiados por nove meios aéreos e 40 veículos.

Com o decorrer do tempo após a ignição, o número de meios aéreos foi sendo reduzido, até que às 17:00 o fogo foi dado como estando em resolução, de acordo com a página de internet da Proteção Civil.

No local, às 17:00, mantêm-se três meios aéreos, 47 veículos e 150 operacionais.

