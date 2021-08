A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou à Lusa, cerca das 21:30, que o incêndio já estava a "consumir no território do concelho de Monchique", no distrito de Faro.

O incêndio mantém duas frentes ativas, estando a destruir mato e povoamento misto, nomeadamente, sobreiros, pinheiros e eucaliptos, adiantou a fonte da ANEPC.

TCA // RRL

Lusa/Fim