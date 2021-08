Fogo em empresa de Anadia estava a ser combatido às 13:00 por 69 operacionais

Um incêndio que deflagrou às 12:09 numa empresa na Zona Industrial do Paraimo, no concelho de Anadia, estava às 13:00 a ser combatido por 69 operacionais, com o apoio de 22 viaturas, disse fonte da Proteção Civil.