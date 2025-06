"O que fazemos regularmente é partilhar com o Governo, com as autoridades de Angola, quais seriam as opções de financiamento caso queira requisitar formalmente um programa com o Fundo Monetário Internacional", referiu Victor Lledo, que apresentou o Relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África Subsaariana, com foco na sua Recuperação Interrompida.

À margem da apresentação feita hoje, em Luanda, na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, Victor Ledo disse à Lusa que o FMI continua também a facultar ao Governo de Angola capacitação dos seus quadros.

Relativamente às perspetivas económicas, o especialista referiu que África, e Angola, iniciaram em 2024 um processo de recuperação económica bastante encorajador, passando de 3,6% em 2023, para 4% em 2024, e Angola neste período acelerou o seu crescimento económico de 1% para 4,5%.

Essa recuperação foi acompanhada de uma redução de desequilíbrios macroeconómicos, como a inflação, níveis da dívida pública e de reservas e maior estabilidade cambial, realçou, resultando numa melhoria do acesso aos mercados internacionais, apoiados por "medidas de política económicas difíceis", como flexibilização da taxa de câmbio e redução de subsídios.

"Infelizmente, essa recuperação incipiente, tanto em África como em Angola, corre o risco de ser interrompida este ano, em função do cenário global atual de acentuação da guerra tarifária, na medida que gera incertezas, impactando negativamente as perspetivas de crescimento global e os preços das matérias-primas, inclusive o petróleo", referiu.

As projeções de crescimento, para este ano, do continente africano e, em particular, de Angola, tendo em conta esses efeitos, "devem abrandar para 3,8% e 2,4%", respetivamente, cenário "agravado pelo declínio da ajuda externa".

Victor Lledo destacou a necessidade de mitigar esses choques externos, com maior mobilização das receitas domésticas, reformas para o aumento da eficiência e a transparência na gestão das finanças públicas, de forma a reduzir os custos de financiamentos externos, e reformas estruturais para acelerar a diversificação económica e aumentar a integração comercial da região.

Sobre o desafio da inflação em Angola, o representante do FMI sublinhou que a taxa continua alta, mas tem apresentado gradualmente uma tendência "fortemente declinante", passando "de um pico de 30%, em julho de 2024" com os últimos dados a apontarem "um pouco acima de 22%".

"Em grande medida por uma política monetária restritiva adotada pelo Banco Nacional de Angola e a nossa posição é que essa política monetária é bem-vinda e deve ser continuada até que a inflação demonstre uma queda para perto de um dígito", frisou.

Quanto à retirada da subvenção aos combustíveis, Victor Lledo frisou que os subsídios "são extremamente regressivos e tendem a beneficiar camadas de renda mais elevada da população", consumindo "espaço fiscal necessário e fundamental" para despesas de proteção social e de infraestruturas.

A ministra das Finanças angolanas afirmou, em abril passado, que haverá ainda este ano mais cortes nos subsídios aos transportes, que ocorre desde 2023 de forma gradual.

De acordo com o responsável, é importante que esta reforma prossiga, enfatizando que aumentos adicionais do preço dos combustíveis devem refletir na melhoria das condições das camadas mais vulneráveis.

"O que o Governo de Angola tem feito foi, a par e passo com o aumento do subsídio dos combustíveis, a expansão do Kwenda [programa de transferências monetárias para famílias vulneráveis]. É muito importante que esta situação siga, não só em zonas rurais, mas também em zonas urbanas, essa e outras modalidades de compensação", salientou.

Victor Lledo enfatizou a necessidade também de uma boa comunicação dos seus objetivos, e reformas de gestão das finanças públicas, para aumentar a transparência fiscal dos recursos, "muito importante para dar confiança à população de uma forma geral, de que o dinheiro está a ser gasto no destino correto".

NME // ANP

Lusa/Fim