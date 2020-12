"O rating CCC reflete as limitadas opções de financiamento em conjunto com altas necessidades de financiamento externo e orçamental, que foram exacerbadas pela choque da pandemia, a elevada dívida pública e as questões ainda por resolver relativamente às vulnerabilidades do setor público", lê-se na nota que acompanha a decisão.

A Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, decide assim manter Moçambique no terceiro pior nível de avaliação da qualidade de crédito antes do 'default', do qual saiu na sequência do acordo alcançado com os credores dos títulos de dívida soberana para a reestruturação desta dívida.