"As instituições de crédito da área do euro recorreram significativamente às novas operações disponibilizadas pelo Eurosistema, tendo-se verificado no final de 2020 um aumento de 187% do montante das operações de cedência de liquidez por comparação com 2019", lê-se no Relatório da Implementação da Política Monetária de 2020 do Banco de Portugal (BdP), hoje divulgado.

Segundo o banco central, "esta realidade também se observou em Portugal, com o valor obtido pelas contrapartes portuguesas junto do Banco de Portugal nas operações de política monetária de cedência de liquidez a atingir 32.200 milhões de euros, mais 85% que no final de 2019".

O aumento na zona euro foi de 187%, para 1.793,1 milhões de euros.

