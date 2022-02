A película estava nomeada em 15 categorias, tendo conquistado os prémios de melhor filme, ator revelação (Benjamin Voisin), ator secundário ((Vincent Lacoste), melhor fotografia, guião adaptado, guarda-roupa e fotografia.

O prémio de melhor realização foi para Leos Carax por "Annette".

Passado no século XIX, "Ilusões Perdidas" oferece um retrato ácido da imprensa, corrupção e luta de classes e poder através da história de Lucien (Voisin), um jovem aspirante a poeta, apaixonado por uma aristocrata (Cécile de France) e que atinge o mais alto e o mais baixo da escala social.

Adaptado de um romance de Honoré de Balzac, o filme esteve em competição em 2021 no festival de cinema de Veneza.

O musical "Annette", de Leos Carax, e o filme "A voz do amor", de Valérie Lemercier, inspirado na vida da cantora Celine Dion, somavam onze e dez nomeações, respetivamente.

O drama "O Pai", filme do realizador francês Florian Zeller, protagonizado por Anthony Hopkins e Olivia Colman, ganhou o prémio César de melhor filme estrangeiro, categoria em que também concorreu "Mães Paralelas", do realizador espanhol Pedro Almodóvar.

Na disputa estavam também "Compartiment N.º6", do finlandês Juho Kuosmanen, e "Drive my car", do japonês Ryusuke Hamaguchi.

"La loi de Téhéran", do iraniano Saeed Roustayi, "Julie (em 12 capítulos)", do norueguês Joachim Trier, e "First cow", da norte-americana Kelly Reichardt completaram a lista de nomeados.

A 47.ª edição dos César aconteceu na sexta-feira no Olympia, em Paris, culminando um processo de renovação interna na Academia Francesa de Cinema, atualmente presidida pela realizadora Danièle Thompson.

Em 2020, a direção da academia demitiu-se em bloco, semanas antes da cerimónia, entre críticas à gestão da instituição e uma controvérsia em relação ao realizador Roman Polanski.

Na altura, perto de 400 personalidades do cinema pediram uma "reforma completa" da academia, por causa de "mau funcionamento", "opacidade das contas" e estatutos desatualizados.

Nesse ano, também esteve nomeado - e acabou por ser distinguido - o realizador Roman Polanski pelo filme "J'Accuse -- O Oficial e o Espião", num momento em que era acusado novamente de violação, o que motivou vários protestos.

JML (SS/AL) //RBF

Lusa/Fim