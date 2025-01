O filme, inspirado numa história real, é candidato aos Óscares de Melhor filme, de Melhor Filme Internacional, em língua não inglesa, enquanto Fernanda Torres está indicada para Melhor Atriz Principal.

Fernanda Torres é nomeada na mesma categoria para a qual a mãe, a atriz Fernanda Montenegro, esteve indicada em 1999 pelo filme "Central do Brasil", também de Walter Salles.

"Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva, sendo os papéis interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai -- cujo corpo nunca foi encontrado -- como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

Com "Ainda Estou Aqui", que foi o filme mais visto no fim de semana de estreia em Portugal, com 52.823 espectadores, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme dramático.

No processo de candidatura aos Óscares, Portugal escolheu "Grand Tour", de Miguel Gomes, para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional, mas acabou por não chegar aos finalistas.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 02 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O'Brien.

