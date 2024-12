"Ainda estou aqui" está também indicado à categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, de acordo com a lista de nomeados para os 82.º Globos de Ouro, que servem como uma 'antecâmara' para os Óscares e incluem também categorias dedicadas à televisão, hoje divulgada.

Fernanda Torres irá competir pelo Globo de Ouro de Melhor Atriz num Filme de Drama com Pamela Anderson (pelo papel que interpreta em "The last showgirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O quarto ao lado") e Kate Winslet ("Lee").

Para a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa estão também nomeados, além de "Não estou aqui", "All we imagine as light" (coprodução entre EUA, França e Índia), "A rapariga da agulha" (Polónia, Suécia e Dinamarca), "A semente do figo sagrado" (EUA e Alemanha), "Vermiglio" (Itália) e "Emília Pérez" (França), que é o filme mais nomeado desta edição dos Globos de Ouro.

Apresentado como "o filme mais emotivo e pessoal" de Walter Salles, "Ainda estou aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva (Fernanda Torres).

Baseado nas memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva, o filme decorre em 1971, quando a mãe de Rubens, Eunice Paiva, a morar no Rio de janeiro com as suas quatro irmãs, é obrigada a reinventar-se após o desaparecimento do marido.

"Ainda estou aqui" venceu em setembro o prémio de melhor argumento da 81.ª edição do Festival de Veneza, atribuído a Murilo Hauser e Heitor Lorega, que passaram oito anos a escrever o guião do filme, com estreia prevista nas salas portuguesas em janeiro.

A 'corrida' aos 82.º Globos de Ouro é liderada por "Emilia Pérez", vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cannes, que está nomeado em dez categorias, incluindo Melhor Filme Musical ou de Comédia, Melhor Realizador (Jacques Audiard), Melhor Argumento e melhores atrizes principal (Karla Sofía Gascón) e secundária (Selena Gomez) num filme de Comédia ou Musical.

"O Brutalista" e "Conclave" completam o 'top 3' dos filmes mais nomeados, com sete e seis indicações cada, respetivamente.

Além de "Emilia Pérez", um misto de suspense com musical que aborda a história de um traficante de drogas que muda de sexo, estão também nomeados para Melhor Filme Musical ou de Comédia "Anora", "Challengers", "A verdadeira dor" e "A substância".

Na categoria de Melhor Filme, mas de Drama, estão nomeados "O Brutalista", o 'biopic' de Bob Dylan "A complete unknown", "Conclave", "Dune: Parte dois", "Nickel boys" e "O atentado de 5 de setembro".

Jacques Audiard vai disputar o Globo de Ouro de Melhor Realizador com Sean Baker ("Anora"), Edward Berger ("Conclave"), Brady Corbet ("O Brutalista"), Coralie Fargeat ("A substância") e Payal Kapadia ("All we imagine as light").

A 82.ª cerimónia dos Globos de Ouro está marcada para 05 de janeiro e será apresentada pela comediante Nikki Glaser.

