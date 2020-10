Na mensagem em que partilhou a foto, Eric Trump escreveu: "Dois grandes, corajosos americanos".

Mais tarde, o filho do presidente norte-americano removeu a mensagem, que incluia a foto dos dois 'rappers' com os chapéus onde aparecia a incrição 'Trump 2020', depois de ter sido chamado à atenção por Ice Cube no Twitter.

Na foto original, ambos os artistas têm chapéus de basebol com logótipos desportivos: no chapéu de Ice Cube pode-se ler 'Big3', uma referência a uma liga de basquetebol, com equipas de três contra três, que co-fundou, enquanto 50 Cent tem um com o logótipo dos New York Yankees.

Ice Cube tinha partilhado a foto original na sua conta de Twitter, em 06 de julho, para enviar uma mensagem de parabéns a 50 Cent.

A imagem manipulada foi partilhada milhares de vezes, nas redes sociais Twitter e Facebook, desde que captou as atenções na segunda-feira.

"Este é o início de uma verdadeira má semana para os Democratas", comentou um utilizador no Twitter, ao redistribuir a foto manipulada, que tinha mais de oito mil partilhas, com referência ao dia de hoje.

Ice Cube, cujo verdadeiro nome é O'Shea Jackson, foi alvo de críticas por aparecer a colaborar com o governo de Donald Trump no seu "Contrato com os Negros Americanos", que reclama uma nova dinâmica na gestão das questões raciais.

Durante uma entrevista recente à CNN, disse que tanto a campanha de Trump como a do candidato democrata, Joe Biden, o contactaram a propósito daquele documento.

"Uma campanha disse-nos 'gostamos do que tem, mas vamos trabalhar a sério depois das eleições' e a outra disse-nos que 'gostamos do que você tem e gostaríamos de falar sobre isso'. Foi o que fiz", disse na CNN.

"A campanha de Trump veio ter comigo e pediu-me para lhe explicar o Contrato com os Negros Americanos", adiantou.

Ice Cube clarificou que não apoia qualquer campanha.

"Vou trabalhar com quem quer que seja que esteja no poder", declarou naquele canal televisivo.

Na segunda-feira, 50 Cent, cujo nome real é Curtis James Jackson III, recorreu à rede social Instagram para afirmar "Votem por Trump".

