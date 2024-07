Joaquin Guzman Lopez "declarou-se inocente das acusações contidas e permanecerá detido" pelo menos até à próxima audiência, a 30 de setembro, confirmou à agência France-Presse (AFP) em Chicago a justiça federal de Illinois.

O filho de "El Chapo" foi acusado neste Estado norte-americano de tráfico de droga, branqueamento de capitais e posse de armas, de acordo com documentos judiciais.

Na quinta-feira, Ismael Zambada Garcia, conhecido como "El Mayo", de 76 anos e possivelmente doente segundo a imprensa norte-americana, foi detido na companhia de Guzmán López, de 38 anos, um dos cinco filhos de Joaquín "El Chapo " Guzmán, cofundador do cartel de Sinaloa e que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos desde 2019.

No final de uma operação de infiltração envolta em mistério e ousadia, os dois homens foram detidos quando o seu avião privado aterrou no Texas, o enorme Estado norte-americano que faz fronteira com o México, segundo Washington.

A administração liderada pelo democrata Joe Biden frisou que desferiu um "golpe muito duro" numa das "redes de tráfico de droga mais mortíferas do mundo", especialmente devido à devastação causada pelo fentanil.

Guzmán López terá convencido, "sob falsos pretextos", Zambada "El Mayo" Garcia a embarcar num avião alegadamente com destino ao sul do México: o avião rumou, na verdade, para norte e aterrou em El Paso, no Texas, segundo os meios de comunicação norte-americanos.

Na sexta-feira, "El Mayo" declarou-se também inocente das mesmas acusações perante um juiz federal no Texas, com o seu advogado a garantir que "não se rendeu voluntariamente".

A próxima audiência terá lugar na quarta-feira.

O México admitiu não ter participado na operação e desconhecer os pormenores.

O chefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiu ao gigante vizinho um "relatório completo", respeito e transparência.

A ministra da Segurança mexicana, Rosa Icela Rodríguez, revelou na segunda-feira, citando um relatório enviado ao México por Washington, que os agentes anti-droga norte-americanos só souberam duas horas antes de o avião aterrar que "El Mayo" estava a bordo.

DMC // RBF

Lusa/Fim