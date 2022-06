A iniciativa é organizada pela ASTA -- Teatro e outras Artes e nasceu para dar uma nova vida à zona histórica da cidade, contando com uma programação diversificada que vai desde a música, ao teatro, à dança aérea e novo circo para todas as idades, refere um comunicado enviado à agência Lusa.

"O Portas do Sol já aqui está, um espaço aberto e livre, onde todos estão convidados a entrar, onde todos são bem-vindos. Aqui as portas não se fecham, porque a cultura e as artes não têm barreiras, pelo contrário, quebram-nas", acrescenta a ASTA.

A organização salienta ainda o sucesso das duas primeiras edições, que, apesar de terem decorrido em tempo de pandemia, superaram as expectativas e que permitiram aos participantes olhar de outra forma para o centro histórico.

"Estão lançadas as sementes para o futuro das artes de rua na cidade e com elas promover a discussão em torno da defesa do espaço público e recuperação do património urbano degradado, colocando-o ao serviço da população", aponta a organização.

A ASTA frisa ainda que, "uma vez mais, procura trazer diferentes manifestações artísticas ao encontro dos públicos, e simultaneamente favorecer a afirmação das artes de rua como uma tendência 'democratizante' e emancipadora, capaz de gerar uma atitude criativa, inovadora e reivindicativa".

A programação arranca no dia 30 com a instalação QR CODE, da Terceira Pessoa, que será inaugurada às 18:00, na Casa dos Magistrados -- Galeria Professor António Lopes.

Às 19:00, é apresentado, na Igreja de Santa Maria, um recital de música barroca com Ana Raquel Pinheiro, Marcos Magalhães e Raquel Cravino.

A Praça do Município recebe, às 21:00, o espetáculo de circo contemporâneo "Raiz", pelo Circo Caótico.

Ainda no dia 30 de junho, às 22:30, o Miradouro das Portas do Sol, será palco do espetáculo de música "Dois, Pois", por d'Orfeu.

No dia 01 de julho, às 19:00, o Miradouro das Portas do Sol recebe o espetáculo de música "Zuhk", por Henrique Vilão.

"Passadeira Vermelha", por BAAL 17, é a peça de teatro que sobe ao palco atrás da Câmara Municipal da Covilhã, às 21:00.

Às 22:30 será apresentado o espetáculo de dança vertical "Sacred", por La Glo Circo, junto à Igreja de Santa Maria.

Os Made of Bones atuam às 23:30 no Miradouro das Portas do Sol.

No dia 02 de julho, às 18:00, a pianista franco brasileira Fernanda Canaud apresenta-se na Casa dos Magistrados.

No mesmo dia, às 19:00, a Praça do Município será palco do espetáculo de circo contemporâneo "fuera de stock", seguindo-se às 22:00, no mesmo local, o espetáculo "Marielas" da companhia Marioli.

Tiago Nacarato é nome escolhido para fechar o festival, com uma atuação marcada para as 23:00 no Largo da Rua António Augusto Aguiar.

A informação detalhada sobre os espetáculos pode ser consultada na página da internet com o endereço "https://festivalportasdosol.pt/".

