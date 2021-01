O festival, que em 2020 não se realizou devido à pandemia, vai decorrer, este ano, "essencialmente, nos meios online" e num formato que "assinalará, durante os próximos meses, algumas datas significativas, associando-as ao chocolate", divulgou hoje a Câmara de Óbidos, no distrito de Leiria, em comunicado.

Sem "condições de segurança sanitária e o necessário sentimento de segurança coletiva" para retomar "os grandes eventos presenciais", a autarquia pretende "afirmar" o evento através de "conteúdos digitais, da aposta no simbólico, no conhecimento e na transferência de saber através de uma nova plataforma".

Essa plataforma irá contar com "conteúdos informativos e formativos, de caráter técnico, pedagógico e didático" para dar a conhecer o que se faz em Portugal e no mundo, em torno do mais popular dos todos os doces.

A edição deste ano será ainda marcada pela criação de uma plataforma comercial online "onde se podem adquirir os produtos do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos", alguns dos quais "tão exclusivos que, tirando o evento, quase não se conseguem adquirir em qualquer circuito comercial", adiantou a Câmara, estimando que até ao Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, seja já disponibilizados alguns produtos.

Simultaneamente, está a ser reformulado o website do festival, que será relançado com mais conteúdo de arquivo, "para que possa ser recordado o que foi cada uma das edições anteriores" e com mais conteúdos alusivos ao património e identidade da vila medieval.

O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos é o mais antigo do país, realizando-se desde 2002, numa iniciativa da Câmara de Óbidos em parceria com a empresa municipal Óbidos Criativa.

O evento realiza-se tradicionalmente entre abril e maio, na cerca do Castelo de Óbidos, tendo entre os seus principais atrativos a exposição de esculturas de grande dimensão, elaboradas por chocolatiers que nelas aplicam toneladas de chocolate.

Marcado também por concursos, demonstrações, exposições e venda de produtos relacionados com o chocolate, o festival atrai à vila muitos milhares de visitantes, tendo, em algumas edições, provocado o congestionamento e corte da Autoestrada 8, devido ao elevado afluxo de viaturas com destino à vila.

DA // MCL

Lusa/Fim