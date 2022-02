O regresso dos dois eventos foi agora anunciado pelo Município de Crato, no distrito de Portalegre, coincidindo com o lançamento de um novo portal camarário na Internet, disponível em https://cm-crato.pt, e de um novo sítio 'online' dedicado ao festival de música, em https://festivaldocrato.cm-crato.pt.

O Festival do Crato e a Feira de Artesanato e Gastronomia deste concelho alentejano decorrem tradicionalmente em paralelo, no final do mês de agosto, e atraem milhares de visitantes, sendo um dos "grandes motores" de desenvolvimento daquela região.

Contactada hoje pela agência Lusa, fonte da autarquia confirmou que ambos os certames vão ser realizados nesse mês, mas, para já, não foi avançada a data específica em que vão decorrer.

