"Este projeto deveria ter acontecido pela Páscoa, mas devido ao mau tempo foi adiado para esta altura. Esta é a segunda edição do evento, que pretendemos que volte a acontecer na Páscoa do próximo ano", destacou a presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, Assunção Ataíde.

O Festival de Música de Rua - Baixa o Som'24 vai decorrer no Centro Histórico de Coimbra, até dia 04 de julho, numa organização conjunta do Município de Coimbra e da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC).

O II Festival Baixa o som pretende "continuar a desafiar os transeuntes a calcorrear os diversos espaços emblemáticos da cidade de Coimbra, firmando o que se designa por caminhada musical de descoberta".

"Este passeio far-se-á ao som de música ao vivo, interpretada por várias bandas de música de rua nacionais que, num exercício de partilha com o público, construirão a banda sonora do percurso urbano", sublinhou a organização do evento.

De acordo com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, a cidade voltará a ser palco de uma edição musical urbana, onde a música será a guia na descoberta da arquitetura, monumentos, espaços comerciais e gastronomia.

"Esta edição procura ampliar o seu raio de ação, dando lugar às embaixadoras da música de rua no nosso país, as bandas filarmónicas, contando por isso com a presença das três associações do concelho", referiu.

Haverá ainda espaço para uma apresentação exclusiva em formato de concerto, de um 'ensemble' de jovens músicos da região, que "brindará o grande público com o resultado de uma oficina de prática e aperfeiçoamento deste idioma musical, trazendo até ao 'Baixa o Som' um lado pedagógico e formativo, fundamental para o envolvimento de jovens músicos com esta forma de expressão artística".

Esta banda de jovens músicos é composta por instrumentistas de sopro e percussão, oriundos de várias escolas artísticas e bandas filarmónicas da região Centro, com idades compreendidas entre os 10 e os 20 anos.

Para segunda-feira está agendado o ensaio aberto Ensemble Baixa O Som Kids com atuação na Praça do Comércio.

No dia seguinte terá lugar o concerto de abertura, o desfile da Banda da Associação Recreativa Musical de Ceira e o concerto noturno com Ensemble Baixa O Som Kids, Folhas de Pêssego e Funk You Brass Band, na Praça 8 de Maio.

Para o dia 03 de julho, a música andará por várias ruas do centro histórico de Coimbra, com concerto dos Dixie Gringos - Jazz Band, Grupo Desmói Brass Band e Supertronik Bootleg, na Praça 8 de Maio.

No último dia há música nas ruas do centro histórico, com desfile de encerramento entre o Largo da Portagem e a Praça 8 de Maio, ao final da tarde.

CMM // SSS

Lusa/fim