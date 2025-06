Festival de Literatura em Cabo Verde homenageia quatro escritores lusófonos

Praia, 25 jun 2025 (Lusa) - A sétima edição do festival "Literatura-Mundo do Sal" arranca quinta-feira, naquela ilha cabo-verdiana, e vai homenagear quatro escritores lusófonos, com um programa dedicado aos 50 anos da independência de Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.