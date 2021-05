Em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, refere que o festival da cereja arranca no sábado e decorre todos os fins de semana, até ao dia 06 de junho, envolvendo os 20 restaurantes do concelho que participam no evento.

"Ao contrário das edições anteriores deste festival, tendo em conta a situação de pandemia, a aposta do município [Proença-a-Nova] concentrou-se no apoio ao setor da restauração e, ao mesmo tempo, aos produtores de cereja, valorizando de igual forma a gastronomia do concelho", lê-se na nota.

Deste modo, por cada refeição que o cliente realize num dos restaurantes aderentes durante o festival irá receber uma porção de cerejas para degustar (oferta limitada ao stock existente) com a lista de produtores do concelho para quem quiser adquirir cerejas.

O tradicional festival da cereja já se realizava em Montes da Senhora desde 2011, assumindo-se como um importante certame para dar a conhecer os produtores locais deste fruto, numa zona do concelho que devido às condições climatéricas propicia o seu amadurecimento precoce.

"Este ano, o Festival da Cereja realizar-se-á de forma diferente, mas com a mesma expectativa de sucesso", sustenta a autarquia.

A lista dos restaurantes aderentes ao evento pode ser consultada no sítio da Internet ou na página do Facebook do município de Proença-a-Nova.

No âmbito da temática deste festival gastronómico, aqueles que tiverem interesse em reaproveitar este fruto, têm disponível para consulta na Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova uma coleção de receitas doces e salgadas tendo como base a cereja.

