"Dois já estão e nós vamos crescer, vamos até ao penta", disse Manuel Gomery, um entre dezenas de adeptos cabo-verdianos que escolheram um bar da Achada de Santo António para ver o jogo e onde celebraram efusivamente os dois golos da equipa leonina na receção de hoje ao Vitória de Guimarães.

No final, até se abriu uma garrafa de champanhe, que "batizou" todos os presentes, entre danças e abraços.

Com duas horas atrás do fuso horário de Lisboa, ver a última jornada do campeonato português na televisão foi o programa principal de uma tarde soalheira e quente (25 graus) para vários grupos, em inúmeros cafés, bares e esplanadas da cidade da Praia.

"Estou superfeliz, não há igual. Foi difícil, até à última jornada, mas somos bicampeões", disse Juceira Lopes, mulher sportinguista entre uma maioria de homens que, no fim do jogo, deixaram os ecrãs e saíram para as ruas, em festa.

Luís Cláudio, outro adepto em celebração, admitiu que já todos estavam "convencidos que não iria ser fácil" mas assumiu já nova ambição: "hoje chegámos ao 'bi' e agora vamos ver do 'tri', vamos ver".

Numa alusão à vasta diáspora cabo-verdiana, Manuel Gomery mostra um cachecol dos sportinguistas de Rhode Island, Estados Unidos, dizendo que a festa chega longe: "Sou adepto do Sporting incondicional" e mesmo que o clube fique sem o avançado Gyökeres, "haverá outras opções", referiu.

Na baixa da cidade, entre a Fazenda e o bairro Craveiro Lopes, o nome do goleador sueco do Sporting é um dos entoados pelos adeptos leoninos que fazem parar o trânsito com apitos e vuvuzelas, mas há carros que não se importam e juntam-se à festa, com buzinas.

Na boca de todos está uma palavra: "bicampeões".

