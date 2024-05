A 48.ª edição da Festa do Avante, o tradicional certame do PCP que marca a 'rentrée' política do partido, vai realizar-se entre os dias 06 e 08 de setembro na Quinta da Atalaia, na Amora, Seixal.

Em comunicado, o PCP refere que a edição deste ano vai contar com vários "espetáculos para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos nas suas tantas dimensões", desde logo com um concerto de Sérgio Godinho, acompanhado pela banda Assessores e a 'rapper' Capicua.

Nesta mesma vertente de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, vai também subir ao palco o espetáculo "Zeca Sempre", em que os músicos Olavo Bilac (antigo vocalista dos Santos & Pecadores), Nuno Guerreiro, Tozé Santos e Vítor Silva cantam músicas de José Afonso e "outros cantautores que ajudaram a ilustrar o sentido da revolução".

Uma "homenagem às mulheres portuguesas e à sua emancipação é trazida pelo espetáculo 'A Mulher é uma Arma'", dirigido pelo produtor Renato Júnior, e com a participação de Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Luanda Cozetti, Maria João, Rita Redshoes e Sofia Escobar, acrescenta o partido.

Como é habitual, a Festa do Avante! dedica uma parte do seu cartaz a artistas da lusofonia, com destaque para a artista brasileira Bia Ferreira, "uma das vozes mais disruptivas dos últimos anos da música brasileira", que vai subir ao palco com Dino D'Santiago, Eva RapDiva e Mázinha.

O pianista e compositor português Mário Laginha vai atuar em dueto com o músico cabo-verdiano Tcheka, num palco a que também irá subir a banda brasileira Garotos Podres, de punk-rock, e os músicos da Guiné-Bissau Nancy Vieira e Remna.

Entre os artistas nacionais, a Festa do Avante! volta a contar com a presença de The Legendary Tigerman e Bruno Pernadas, e renova a aposta no fado, com artistas como Cristina Branco ou Hélder Moutinho e um espetáculo de homenagem ao guitarrista Carlos Paredes, com Luísa Amaro, Mafalda Lemos e Gonçalo Lopes.

O ícone do 'rap' português Valete vai também participar na edição deste ano, assim como o DJ e produtor Branko, além de Ana Tijoux, cantora franco-chilena de 'hip-hop'.

Entre as estreias na Festa do Avante!, está Ana Lua Caiano, que lançou o seu primeiro álbum este ano ("Vou ficar neste quadrado"), e o projeto Cara de Espelho, que tem como vocalista Mito Mendes (A Naifa) e junta músicos que pertenceram aos Deolinda, Gaiteiros de Lisboa, Ornatos Violeta e Humanos.

TA // ACL

Lusa/Fim