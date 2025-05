Num depoimento a que a Lusa teve acesso, a antiga líder do PSD entre 2008 e 2010 refere conhecer Marques Mendes "há muitos anos", tendo trabalhado com o agora candidato presidencial "numa mesma equipa, em múltiplas circunstâncias".

"Testemunhei a sua inesgotável dedicação à causa pública, quer como membro do Governo, líder parlamentar ou simplesmente militante do PSD e verifiquei que sempre foi uma voz cuja opinião poucos prescindiam de ouvir", sublinha.

Para a antiga ministra das Finanças, Marques Mendes "pela sua história, surge como candidato natural do PSD à Presidência da República", dizendo associar-se a esta iniciativa "não por amizade ou disciplina partidária, mas por convicção".

Este apoio surge dias antes da reunião do Conselho Nacional do PSD que irá votar na quinta-feira formalmente o apoio do partido à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes.

Apesar de a convocatória não referir qualquer nome, vários dirigentes do PSD, incluindo o presidente Luís Montenegro, já deixaram claro que irão propor ao partido o apoio ao seu antigo líder Luís Marques Mendes, que apresentou a candidatura no início de fevereiro para as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

O Conselho Nacional do PSD, marcado para as 21:00 num hotel em Lisboa, vai realizar-se poucas horas depois de o almirante Henrique Gouveia e Melo apresentar oficialmente a sua candidatura à Presidência da República, iniciativa marcada para as 19:00 em Lisboa na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

