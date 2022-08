As portas da Feira do Livro do Porto abriram esta tarde e mais de 80 expositores, instalados nos Jardins do Palácio de Cristal, começaram a receber centenas de leitores ávidos para comprar livros com descontos.

"Super Preço. Tudo a partir de um euro" é anunciado no expositor 12 Boutique que tem clientes de várias idades a revirar os livros expostos à volta da mesa e nas estantes.

Ana Carolina, de 18 anos, que terminou o 12.º ano e quer seguir Artes conta à agência Lusa que comprou 12 livros por 20 euros.

Entre um livro de Platão, outro sobre Che Guevara, "Poesia Inglesa" de Fernando Pessoa, um livro do pintor Klimt, entre outros livros de artes, Carolina mal conseguia segurar o saco que tinha nas mãos, tal era o peso. Mas estava radiante com as suas compras, que tiveram como cúmplices os pais.

"É um preço excelente. Estou a conter-me um pouco por causa da crise e da guerra, mas quando se trata de livros acho que podemos perder um pouco a cabeça. Estamos a alimentar o nosso conhecimento", disse a jovem estudante.

Também a visitar o expositor das oportunidades a um euro andava José Trindade. O leitor confessa que não olha a gastos quando se trata de livros a bom preço, principalmente se forem obras editadas por chancelas que deixaram de existir.

"Não olho a contenções quando se trata de livros. Nada paga o conhecimento. No ano passado comprei 15 livros e espero este ano ultrapassar esse número", revelou José Trindade, assumindo que gosta de ler desde poesia a ficção científica, passando por biografias romanceadas e aventura.

No expositor da editora Antígona são afixados descontos que podem ir dos 20% até aos 50%.

Ricardo Oliveira e Mariana Teixeira circulam por ali à procura de pechinchas ou de descobrir algum livro cativante e que os deslumbre: "Costumamos vir todos os anos e gostamos de procurar livros com descontos e vamos também visitar alguns alfarrabistas", contou à Lusa Ricardo Oliveira.

Ao seu lado, Mariana Teixeira, pensa gastar entre "15 a 20 euros" na Feira do Livro, um orçamento ponderado tendo em conta os tempos de crise que se vivem.

"Estamos a restringir um pouco os gastos. Ponderamos mais. Não é tão impulsivo", admitiu a jovem leitora.

Pelo corredor dos expositores de livros, que se estende por várias dezenas de metros até a um miradouro com vista para o rio Douro e a Ponte da Arrábida, podem ler-se anúncios de "Leve 4, pague 3" na Livraria Académica, que oferece livros desde 2,5 até 10 euros, podendo o leitor deter-se na "Correspondência de Guerra entre Churchill e Estaline I" por 2,5 euros.

Em entrevista à agência Lusa, o programador Nuno Faria considerou que os livros, apesar de tudo, se encontram "nos bens de primeira necessidade" e, por isso, acredita que esta Feira do Livro do Porto vai também ser, do ponto de vista comercial, "um evento generoso".

A 9.ª edição da Feira do Livro do Porto prolonga-se por 17 dias -- até dia 11 de setembro -, oferece mais de 100 atividades conversas, lições, oficinas, concertos, filmes e atividades para bebés, crianças e jovens.

Este ano o mote é a poesia, tendo na programação prevista homenagens aos escritores Ana Luísa Amaral e Manuel Gusmão, bem como uma atenção especial à literatura brasileira, para recordar os 200 anos da independência do país.

CCM // TDI

Lusa/fim