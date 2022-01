Uma nota de imprensa hoje divulgada pela Câmara de Leiria refere que o certame arranca no dia 30 de abril e termina em 29 de maio, "com a implementação de alterações substanciais no modelo de organização do recinto, com vista a oferecer uma maior fluidez e fruição de quem nele circula, quer ao nível das medidas de segurança que estes tempos ainda exigem".

De acordo com o município, trata-se de "um esforço de planeamento que terá o objetivo de, sem pôr em causa a saúde pública, minimizar constrangimentos para todos os visitantes e os operadores", no relançamento desta iniciativa "crucial para a dinamização da economia da região de Leiria".

James Morrison (Reino Unido), os 'rappers' Gabriel o Pensador (Brasil) e Piruka (Portugal), Pedro Abrunhosa, Julinho KSD e Noble são alguns dos músicos já anunciados.

À agência Lusa, a vereadora Catarina Louro, com o pelouro dos Grandes Eventos, afirmou que as expectativas são elevadas, mas admitiu que a edição deste ano da Feira de Leiria (antes designada de Feira de Maio) não chegará aos 500 mil visitantes alcançados em 2019.

"Há uma série de condicionalismos associados à realidade atual [pandemia]", declarou, destacando que o objetivo passa por "realizar o evento salvaguardando as condições de segurança e de saúde de expositores, profissionais do município e visitantes".

Catarina Louro explicou que o município vai reorganizar a feira, com corredores mais amplos e menos expositores, quer no recinto, quer na praça da gastronomia.

"É um espaço de entrada gratuita, mas que este ano terá controlo de lotação de pessoas, cujo número ainda não está definido", adiantou a autarca.

Ainda sem previsão de despesas e de receitas, a vereadora explicou que os concertos no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa serão pagos, mas haverá "pequenos concertos no recinto que serão gratuitos".

Já os expositores da área económica que estavam dentro do estádio passam para o exterior, sendo que está em curso o trabalho de "redesenhar, reorganizar o espaço".

"Nós estamos há dois anos sem fazer este evento, que tem um impacto económico positivo na hotelaria e na restauração da cidade, sobretudo nos fins de semana em que temos os concertos com artistas internacionais", acrescentou Catarina Louro.

Em 2020, a Feira de Leiria foi cancelada, o mesmo sucedendo no ano seguinte.

Concertos com Gabriel O Pensador, Julinho KSD, Piruka, Noble, Pedro Abrunhosa, Comité Caviar e James Morrison foram alguns dos nomes anunciados para a edição de 2020.

Segundo a nota de imprensa de hoje, "em meados de fevereiro, estará disponível o regulamento dos espaços comerciais e serão abertas as inscrições para os expositores apresentarem os seus produtos e serviços", e "brevemente, os bilhetes [para os concertos] estarão à venda nos locais habituais".

