Esta é a 44.ª edição da ARCOmadrid, a maior feira de arte contemporânea da Península Ibérica e uma das mais visitadas do mundo: em 2023 recebeu mais de 95 mil pessoas.

Há este ano 179 galerias no programa geral da ARCOmadrid, a que se somarão outras representadas em três secções comissariadas.

No programa geral há 14 galerias portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Cristina Guerra Contemporary Art, Foco, Francisco Fino, Jahn und Jahn, Madragoa, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann, do Porto.

A galeria NO-NO, de Lisboa, está pelo segundo ano consecutivo na secção "Opening", dedicada a novas galerias.

Da agenda da ARCOmadrid deste ano faz ainda parte a conferência, hoje à tarde, "Pontes culturais: Diálogos entre museus de Portugal e Espanha", com o diretor do Centro de Arte Moderna (CAM) da Gulbenkian (Lisboa), Benjamin Weil, a diretora do Centro Cultural de Belém (CCB, Lisboa), Nuria Enguita, e a diretora do Museu Helga de Alvear (Cáceres, Espanha), Sandra Guimarães.

A conferência é organizada pela Embaixada de Portugal em Madrid e será moderada pelo jornalista espanhol Ianko López.

Na quinta-feira, será apresentado na ARCOmadrid o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), que tem inauguração prevista para este mês, em Lisboa.

O MACAM estreia este ano na ARCOmadrid um prémio com o qual selecionará uma obra para comprar e incluir na sua coleção permanente. A obra escolhida será conhecida hoje, no primeiro dia da feira.

Por outro lado, a Embaixada de Portugal em Espanha reeditou o "Mapa de Artistas Portugueses em Galerias Espanholas", que será apresentado e distribuído na ARCOmadrid junto de colecionadores e profissionais do setor.

"Nesta edição, apresentam-se 43 artistas representados por 34 galerias, em 11 cidades diferentes", segundo a embaixada.

Além da secção "Opening", a 44.ª ARCOmadrid tem mais duas secções comissariadas: "Wametisé: ideias para um amazofuturismo" e "Perfis / Arte Latino-americana".

A secção "Wametisé: ideias para um amazofuturismo" dá corpo ao "projeto central de 2025" da ARCOmadrid, o Amazonas, segundo a organização.

Esta secção pretende refletir "sobre novos modos de criação que representam existências híbridas entre corpos humanos, vegetais, físicos e metafísicos", segundo a organização.

Há 24 artistas representados nesta secção, entre eles, os brasileiros Frederico Filippi (galeria Athena, do Rio de Janeiro); Uyra Sodoma (Aura Galeria, São Paulo); Naine Terena e Coletivo Mahku (Carmo Johnsons Projects, São Paulo); Anna Bella Geiger (Danielian, São Paulo e Rio de Janeiro); Dhiani Pa'saro, Duhigó e Paulo Desana (Manaus Amazónia, Manaus); Gustavo Caboco e Daiara Tukano (Millan, São Paulo); e Claudia Andujar (Vermelho, São Paulo).

Quanto à secção "Perfis / Arte Latino-americana", pretende "continuar a reforçar o vínculo histórico" entre a ARCOmadrid e a arte da América Latina.

Nesta secção estão representadas 10 galerias, três delas brasileiras: A Gentil Caricoca, Cerrado Galeria e Martins&Montero.

A ARCOmadrid decorre naquela que é conhecida como a Semana da Arte de Madrid e coincide com a realização, na capital espanhola, de outras feiras e iniciativas ligadas, sobretudo, à arte contemporânea.

Uma dessas iniciativas é a JustMAD - Feira de Arte Contemporânea, que decorre entre quinta-feira e domingo e reúne 40 galerias de 13 países, incluindo duas portuguesas (Castra Leuca, de Castelo Branco, e Gema Gallery, de Cascais).

Esta será a 16.ª edição da JustMAD, uma feira de arte contemporânea focada na arte emergente que já teve também quatro edições em Lisboa (JustLX).

