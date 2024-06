A empresa indicou em comunicado que o objetivo é "reduzir o quadro de funcionários das equipas comerciais e administrativas".

A FedEx, uma empresa especializada em entrega de correspondência e objetos, sublinhou que estas alterações "não afetam os clientes nem o serviço".

Richard W. Smith, presidente da empresa, refere no comunicado que a FedEx está a transformar-se para "se adaptar melhor à dinâmica de mudança do mercado e satisfazer as necessidades dos clientes".

Os despedimentos seguem as leis laborais europeias e locais de cada país e, por isso, o processo não será feito em simultâneo.

"Estas são mudanças difíceis para qualquer empresa e temos sempre em mente os membros da nossa equipa que serão afetados e as suas famílias", disse em comunicado Karen Reddington, presidente da FedEx Europa.

