"Não acreditamos neste momento que mais alguém esteja envolvido neste ataque, para além de Shamsud-Din Jabbar", o suspeito que acabou por morrer alvejado pelas autoridades, disse Christopher Raia, um alto funcionário do FBI, durante uma conferência de imprensa.

O alegado autor do ataque com um carro em Nova Orleães também colocou duas bombas artesanais no bairro francês da cidade, onde multidões se aglomeravam para celebrar o Ano Novo, segundo Raia.

"Obtivemos vídeos de vigilância que mostram [o suspeito] a colocar os dispositivos onde foram encontrados", disse o funcionário do FBI.

As autoridades também informaram que o alegado autor do ataque de atropelamento em Nova Orleães proclamou em vários vídeos o seu apoio ao grupo Estado Islâmico (EI) e invocava ter aderido à organização.

Foram publicados cinco vídeos na conta da rede social Facebook do alegado autor do crime, um dia antes do ataque, nos quais "ele explica que inicialmente planeou atacar a sua família e amigos".

A agência federal de investigação norte-americana também assegurou que não há qualquer "ligação irrefutável" entre o ataque com um veículo em Nova Orleães, que fez pelo menos 14 mortos na quarta-feira, e a explosão no mesmo dia de um veículo da marca Tesla, de Elon Musk, em Las Vegas, em frente a um hotel da cadeia Trump, propriedade do Presidente eleito.

"Neste momento, não há nenhuma ligação convincente entre o ataque de Nova Orleães e o ataque de Las Vegas", disse Christopher Raia, durante a conferência de imprensa.

RJP // JH

Lusa/Fim