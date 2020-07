Fauci confiante de que norte-americanos terão em 2021 vacina contra o vírus

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse hoje, na Câmara dos Representantes, estar confiante de que uma vacina contra o novo coronavírus estará pronta no país no início do próximo ano.