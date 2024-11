O aviso amarelo do IPMA para "aguaceiros fortes, ocasionalmente acompanhados de trovoada, em especial junto às serras", está em vigor desde as 14:00 e termina às 18:00, lê-se num comunicado do instituto.

Este aviso é o menos grave de uma escala de três, sendo emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No final da passada semana, Faro esteve sob aviso laranja devido à chuva forte que, sobretudo no sotavento (este) algarvio, causou inundações, obrigando ao corte de estradas e à supressão da circulação ferroviária num troço da Linha do Algarve.

O mau tempo que se registou entre quinta-feira e sábado na região causou ainda dois desalojados em Castro Marim, tendo sido resgatadas duas pessoas em Tavira e uma terceira, em Olhão, depois de ter caído numa ribeira.

