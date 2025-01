Na zona euro, de acordo com o serviço estatístico europeu, entre julho e setembro, a taxa de poupança das famílias foi de 15,2%, acima dos 14,1% do terceiro trimestre de 2023, mas abaixo da de 15,6% do segundo trimestre de 2024.

Na UE, a taxa de poupança das famílias apresentou uma subida homóloga de 13,3% para 14,4%, ligeiramente abaixo da de 14,7% do segundo trimestre de 2024.

A taxa de investimento, por outro lado, recuou na zona euro para os 9,2% - face à de 9,7% homóloga e de 9,2% do segundo trimestre --, e na UE para os 8,8%, que se compara com as de 9,5% e 8,9%, respetivamente.

Entre os Estados-membros para os quais são publicados dados, a taxa de investimento das famílias aumentou em seis, permaneceu estável em seis e diminuiu em três.

A Dinamarca registou o maior aumento (0,5 pontos percentuais -- p.p.), seguida de Portugal e da Hungria (0,2 p.p. cada), enquanto os decréscimos foram observados em Espanha (-0,3 p.p.), Itália e Finlândia (-0,2 p.p. cada).

A taxa de poupança das famílias, entre julho e setembro de 2024, aumentou em cinco Estados-membros, permaneceu estável num e diminuiu em nove.

A Grécia registou o maior aumento (1,9 p.p.), seguida da Finlândia e de Espanha (ambas 1,1 p.p.).

Ao mesmo tempo, os maiores decréscimos registaram-se na Hungria (-5,6 p.p.), na Dinamarca e em Portugal (-2,4 p.p.).

Os dados para os Estados-membros são apenas referente à comparação trimestral, não tendo sido disponibilizados para as variações homólogas.

IG // CSJ

Lusa/Fim