O novo disco conta ainda com uma composição de Mário Laginha.

Moutinho é acompanhado pelos músicos João Correia e Frankie Chavez, nas cordas, que assinam a produção do disco, e ainda pelo contrabaixista António Quintino e pelo pianista Filipe Raposo, no tema "Carolina", de Francisco Cortesão 'Minta' e João Correia.

Este disco, inclui ainda os temas "Noite de Saudade" (Florbela Espanca/Carminho), "Algo que Esvoaça" (Amélia Muge/Mário Laginha) e "Dança" (Teresinha Landeiro/Pedro de Castro).

Amélia Muge já tinha escrito para Moutinho temas como "Copo de Sol" (2009) e "Uma pena que me coube" (2019).

Este é o segundo disco (EP) publicado este ano pelo fadista.

Juntamente com o alinhamento de "Casa", publicado no início deste ano, "Água" irá constituir o novo álbum do criador de "Ruas do Tempo" (A. Muge/Fado José Marques), a sair no início do próximo ano.

NL // MAG

Lusa/Fim