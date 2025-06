Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e descia 0,62% para 7.499,12 pontos, contra 7.545,86 pontos na segunda-feira, um novo máximo desde maio de 2014, com 11 'papéis' a descer, dois a subir e dois a manter a cotação (Navigator em 3,30 euros e NOS em 3,92 euros).

Às ações da Ibersol seguiam-se as da Mota-Engil, EDP Renováveis e BCP, que baixavam 2,55% para 3,97 euros, 1,69% para 9,61 euros e 1,23% para 0,69 euros.

Mais moderadamente, as ações da Jerónimo Martins, EDP e Sonae desvalorizavam-se 1,11% para 21,32 euros e 1,07% para 3,60 euros e 0,84% para 1,18 euros. As ações dos CTT e da REN recuavam 0,54% para 7,32 euros e 0,50% para 2,99 euros.

As outras duas ações que subiam eram as da Corticeira Amorim e da Semapa, designadamente 0,39% para 7,75 euros e 0,37% para 16,22 euros.

Em sentido contrário, além das ações da Galp, as da Altri desciam, 0,39% para 5,09 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa devido à escalada da tensão no conflito do Médio Oriente e ao abandono "precipitado" do Presidente dos EUA, Donald Trump, da reunião do G7 que está a decorrer em Alberta (Canadá).

Depois das subidas assinaláveis da véspera nas principais bolsas europeias, os investidores estão a concentrar-se no abandono de Trump da cimeira do G7, sob o pretexto do aumento das tensões no Médio Oriente, que o impediu de participar em várias conversações sobre comércio e segurança global, o que contribuiu para deteriorar ainda mais o estado de espírito dos mercados financeiros mundiais, observaram analistas da Link Securities, citados pela Efe.

Trump tem alertado para a necessidade de evacuar Teerão, alegadamente perante a possibilidade de Israel realizar ataques diretos à capital iraniana, depois de o Irão ter bombardeado vários pontos de Jerusalém.

Na agenda macroeconómica, o instituto ZEW publica hoje os seus índices, que avaliam a perceção da situação atual e futura da economia alemã por parte dos principais investidores e analistas, neste caso para o mês de junho.

Espera-se que tanto o índice de expectativas como o índice da situação atual tenham recuperado ligeiramente no mês em relação aos valores de maio.

A bolsa em Wall Street fechou a 'verde' na segunda-feira.

Nas matérias-primas, os preços do ouro descem e os do petróleo estavam a subir.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a descer para 3.386,15 dólares, contra 3.399,51 dólares na segunda-feira e 3.432,34 dólares na sexta-feira, um novo máximo histórico.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em agosto, está a subir para 73,34 dólares, contra 73,23 dólares na segunda-feira e depois de ter subido mais de 7% no mercado de futuros de Londres, apoiado nos receios de uma interrupção do fornecimento de petróleo do Médio Oriente devido à guerra entre Israel e o Irão.

O euro baixava para 1,1556 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1584 dólares na segunda-feira, um novo máximo desde 09 de novembro de 2021.

MC // MSF

Lusa/Fim