Após a prática dos factos, o arguido fugiu de Portugal, vindo agora a ser localizado e extraditado, no âmbito da cooperação internacional, para cumprimento de pena de sete anos e vinte dias", indicou a polícia de investigação criminal, em comunicado.

O homem é suspeito da "prática de um crime de tráfico de estupefacientes (canábis 6.538 quilogramas)", informou a Polícia Judiciária (PJ), referindo que "os factos foram perpetrados em 2008, no concelho de Sesimbra".

Neste âmbito, o homem de 48 anos encontrava-se em fuga há 13 anos.

Através do Gabinete Nacional da Interpol e em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a PJ procedeu à extradição de Marrocos para Portugal do suspeito de tráfico de estupefacientes, "no cumprimento de um Mandado de Detenção Internacional emitido pelo Tribunal Judicial de Sesimbra".

