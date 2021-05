Em comunicado, a organização explica que, além de vídeos nomeados para os Grammy como "Chandelier" e "Elastic Heart", vai conter "cenas de bastidores nunca antes vistas", bem como fazer a "retrospetiva de obras conjuntas".

"Numa experiência única e imersiva", os artistas, que trabalham juntos desde 2003 e cujos videoclipes já somam mais de dois mil milhões de visualizações, vão dar a conhecer no Semi Permanent "esta viagem visual" que acompanha a "escalada de sucesso" da artista internacional Sia.

"Sia + Daniel Askill: The Vídeos 2003 -- 2021" é uma retrospetiva que detalha os trabalhos de vídeo já completos pelos artistas até ao momento, bem como um interlúdio visual personalizado e criado por Daniel Askill exclusivamente para a exposição.

Cantora, compositora, produtora, atriz e diretora, Sia Furler lançou nove álbuns de estúdio, seis álbuns ao vivo, 38 'singles', 42 videoclipes e recebeu inúmeros prémios.

Enquanto compositora, escreveu e atuou em dezenas de videoclipes para artistas como Rihanna, Beyoncé, Katy Perry e Kanye West.

Já o trabalho de Daniel Askill, cineasta e artista visual, assenta frequentemente em produção de filmes, videoclipes e publicidades.

Entre o seu trabalho a solo e o da produtora que fundou em 2001, a Collider, Daniel trabalhou em colaboração com marcas e artistas como Alexander McQueen, Apple, Paul McCartney e Nowness.

Também citado na nota, o realizador Daniel Askill salienta que o que mais marcou a duração dos projetos foi, "na verdade, uma equipa que se deu a conhecer mutuamente, quase como uma banda musical, permitindo que fossemos muito mais fortes juntos, do que individualmente".

A escolha do Porto como cidade para receber a exposição "não foi ao acaso", assegura a organização do Semi Permanent, acrescentado que a mesma reconheceu a rápida ascensão do Porto como "'hub' europeu de arte, cultura, 'design' e criatividade".

A exposição, desenhada e produzida pelo Semi Permanent em colaboração com a agência MOON e com o apoio do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal do Porto, decorre de 19 a 23 de maio no Palácio Pinto Leite.

A entrada é gratuita e os bilhetes já estão disponíveis para reserva, devido às restrições de capacidade em vigor no contexto da covid-19, através do 'site' oficial www.siaxdanielaskill.com.

