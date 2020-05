De acordo com os dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para a Lusa, a queda nas vendas para Angola ainda no período antes da pandemia da covid-19 acompanha a tendência da descida para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que regista uma queda de 8,3% entre janeiro e março.

Nestes meses, as vendas para estes países desceram de 425 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano passado, para 389 milhões no primeiro trimestre de 2020.