Viatcheslav Gladkov afirmou, citado pela rede social Telegram, que as explosões ocorreram hoje cedo e que 11 prédios residenciais e 39 casas foram danificados.

"As circunstâncias do incidente estão a ser averiguadas, aparentemente as defesas antiaéreas foram ativadas", acrescentou, sem mais detalhes.

Gladkov não acusou explicitamente a Ucrânia de ter desencadeado os ataques.

Segundo o governador, duas pessoas feridas, um homem e uma criança, foram hospitalizadas.

Desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, a Rússia acusou várias vezes as forças ucranianas de perpetrarem ataques em solo russo, em particular na região de Belgorod.

Em abril, Viatcheslav Gladkov acusou a Ucrânia de atacado com dois helicópteros um depósito de combustíveis em Belgorod.

AH // JMR

Lusa/fim