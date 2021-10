"Segundo as nossas informações iniciais, dois civis foram mortos e três ficaram feridos na explosão", disse à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti.

Ahmadullah, um comerciante cuja loja está perto da mesquita, disse à AFP que "ouviu o som de uma explosão seguida de tiros".

"Mesmo antes da explosão, os talibãs tinham bloqueado a rua, em preparação para uma oração pela mãe de Zabihullah Mujahid na mesquita", acrescentou a testemunha.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do Governo talibã e figura importante do movimento, tinha no sábado divulgado amplamente nas redes sociais o local e a hora da cerimónia em memória da sua mãe.

O porta-voz do Governo divulgou hoje na rede social Twitter que uma explosão junto da segunda maior mesquita da cidade tinha provocado a morte de várias pessoas.

O último ataque mortal em Cabul tinha sido em 26 de agosto, quando 72 pessoas morreram e mais 150 ficaram feridas num atentado no aeroporto de Cabul, reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Até agora ainda não foi reivindicada a autoria do ataque.

Desde a posse dos talibãs no Afeganistão, em meados de agosto, têm aumentado os ataques do grupo extremista Estado Islâmico, que mantém forte presença na província oriental de Nangarhar e considera os talibãs como inimigos.

Na manhã de hoje, os talibãs fizeram o seu primeiro grande comício de vitória na capital, num campo dos subúrbios de Cabul, com a presença de cerca de 1.500 apoiantes do movimento.

FP // CSJ

Lusa/fim