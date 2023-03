Segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, Marco Domingues, "a explosão do paiol onde se encontrava armazenado material pirotécnico foi sentida na freguesia de Cendufe, no concelho vizinho de Arcos de Valdevez".

A distância entre a freguesia de Santa Cruz do Lima e a de Cendufe é de cerca de 18 quilómetros.

Marco Domingues adiantou que "um dos meios do INEM que se deslocava para o local sofreu um acidente, desconhecendo-se ainda circunstâncias e se há feridos", sendo que já foram acionados mais meios de socorro para o local.

Às 14:13, encontravam-se no local 23 operacionais e nove viaturas.

Com mais de 120 anos existência, além da fábrica de fogo-de-artifício em Ponte de Lima, o proprietário daquela unidade tem um paiol fixo na ilha da Madeira.

