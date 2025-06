Pouco depois das 04:30 (02:30 em Lisboa), o exército informou que as sirenes de ataque aéreo foram ativadas "após a identificação de mísseis originários do Irão em direção ao Estado de Israel".

As IDF "estão a operar para intercetar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça", afirmou o exército, em comunicado.

Poucos minutos depois, o exército informou a população israelita de que a ameaça tinha passado e que poderiam "deixar as áreas de abrigo".

Mas as FDI voltaram a informar que tinham identificado novos mísseis lançados do Irão e, mais uma vez, instruíram os civis para se abrigarem.

Entre o primeiro e o segundo alerta, que chegou pouco depois das 05:00 (03:00), não passou mais de meia hora.

Os meios de comunicação israelitas locais noticiaram que soaram alarmes em áreas do norte do país.

Ainda não se sabe se algum dos mísseis atingiu solo israelita, mas as IDF sublinharam que "a defesa não é impermeável".

As vagas de bombardeamentos de mísseis enviados do Irão causaram pelo menos um morto e 60 feridos em Israel, disseram hoje a polícia e os serviços de emergência israelitas.

A polícia confirmou esta manhã a morte de uma mulher em Ramat Gan, na área metropolitana de Telavive.

"Várias pessoas [feridas] com diferentes graus de gravidade foram retiradas do local. Uma mulher foi declarada morta no local", escreveu a polícia israelita, na plataforma de mensagens Telegram.

Vários órgãos de comunicação israelitas, como os jornais Times of Israel e Jerusalem Post, avançaram também com a morte de uma mulher que estava em estado crítico após um outro ataque, contra um edifício de 32 andares em Telavive, na sexta-feira.

O último comunicado público do serviço de emergência israelita Magen David Adom (MDA) lista 34 feridos, dois deles em estado crítico.

Os meios de comunicação israelitas noticiaram que o número de feridos devido aos ataques aéreos iranianos subiu para 63, citando o MDA, embora o serviço de emergência não tenha feito até ao momento uma atualização pública.

O Irão iniciou na noite de sexta-feira uma nova vaga de ataques contra Israel, informaram as autoridades israelitas e a televisão estatal iraniana, sendo audíveis explosões e sirenes de alarme em Jerusalém.

Isto depois de Israel lançar, na madrugada de sexta-feira, uma ofensiva militar contra o Irão, com bombardeamentos a instalações militares e nucleares, em que morreram 78 pessoas e 320 ficaram feridas, segundo a diplomacia iraniana.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou, lançando na noite de sexta-feira, centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre os céus das cidades de Telavive e Jerusalém.

