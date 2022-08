"Realizou-se hoje a Assembleia Geral da IP, S. A., tendo sido aprovada a proposta de novo Conselho de Administração Executivo da empresa para o triénio 2022-2024, apresentada pelo acionista único, o Estado Português, sob proposta conjunta dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação", avança em comunicado o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

De acordo com a informação, "Miguel Jorge de Campos Cruz será o novo presidente da empresa e Carlos Alberto João Fernandes e Maria Amália Freire de Almeida serão os vice-presidentes" enquanto "Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira, Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa e Ana Isabel Mota da Silva Coelho são as vogais".

Miguel Cruz é doutorado em Economia pela London Business School e desempenhou funções como secretário de Estado do Tesouro entre junho de 2020 e março de 2022, no XXII Governo.

É licenciado em Economia, Mestre em Gestão e tem um MBA com especialização em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa.

O gabinete do ministro Pedro Nuno Santos refere ainda que Miguel Cruz foi recentemente presidente dos Conselhos de Administração da Parpública -- Participações Públicas SGPS, do Circuito do Estoril e da Sagesecur -- Sociedade de Estudos, Desenvolvimento e Participação em Projetos e ainda vogal não executivo do Conselho de Administração da AdP -- Águas de Portugal entre 2017 e 2020.

O ministério indica ainda que Miguel Cruz foi presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI -- Agência para a Competitividade e Inovação entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2017, presidente do Conselho de Administração da AdI -- Agência de Inovação entre 2012 e 2014, presidente do Conselho de Administração do Cedintec -- Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, além de vice-presidente da SPGM -- Sociedade de Investimento.

Desde 1989, Miguel Cruz é professor convidado em diversas universidades e, em particular, na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Autónoma de Lisboa, acrescenta o gabinete.

DF // EA

Lusa/Fim