Ex-presidente da Águas de Portugal rejeita ter cedido a pressões na entrega de dividendos

O ex-presidente do Grupo Águas de Portugal (AdP), José Furtado, rejeitou hoje ter cedido a pressões do ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, para a distribuição de dividendos ao Estado, com o objetivo de reduzir da dívida de 2023.