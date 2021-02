Ex-ministro Manuel Pinho continua arguido no processo EDP após decisão do Tribunal Cosntitucional

O Tribunal Constitucional (TC) manteve o ex-ministro Manuel Pinho como arguido no caso EDP, mantendo-se válida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que anulou a decisão do juiz Ivo Rosa de lhe retirar esse estatuto.