"O senhor ministro não deve ver só do ponto vista político e de interesse para certas fações políticas", esquecendo que "enviar tropas portugueses para pisar um território que foi já argamassado com sangue dos nossos militares, moralmente não está certo, é uma falta de respeito e uma traição à memória daqueles que realmente pagaram com o sacrifício supremo a sua lealdade para com a pátria, neste caso Portugal", adiantou o ex-militar das Forças Especiais do Exército português, hoje emigrado na África do Sul.

Na semana passada, o ministro da Defesa, Gomes Cravinho, admitiu a possibilidade de enviar apoio militar para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, em função do que as autoridades daquele país africano pretendam.