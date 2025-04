Na área do euro, a taxa de inflação de 2,2% em março compara com a de 2,3% de fevereiro e 2,4% do mesmo mês de 2024.

Na UE, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a taxa de inflação abrandou para os 2,5%, quer face aos 2,7% do mês anterior, quer aos 2,6% registados no período homólogo.

Em março, as taxas de inflação homólogas mais baixas, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), foram registadas em França (0,9%), na Dinamarca (1,4%) e no Luxemburgo (1,5%).

No extremo oposto, as taxas homólogas mais elevadas foram observadas na Roménia (5,1%), na Hungria (4,8%) e na Polónia (4,4%).

Em comparação com fevereiro, a inflação anual diminuiu em 16 Estados-membros, permaneceu estável num e aumentou em dez.

Portugal apresentou a sexta menor taxa de inflação medida pelo IHPC em março, de 1,9%.

