"A minha previsão é a de que, em setembro, conseguimos fazer esse início de atividade [da eurocidade]", disse hoje o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, à agência Lusa, em Vilar Formoso, à margem da inauguração de um 'photopoint' para que emigrantes e turistas passem pela vila e dinamizem a economia local.

O projeto da eurocidade Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro/Almeida/Ciudad Rodrigo foi apresentado pelos municípios de Almeida (distrito da Guarda) e de Ciudad Rodrigo (Espanha), no dia 01 de julho de 2020, em Vilar Formoso.

A eurocidade "Porta da Europa" está a ser criada para possibilitar a realização de projetos comuns que promovam o desenvolvimento daquele território.

Segundo o presidente da Câmara de Almeida, António José Machado, o projeto da eurocidade está aprovado pelas entidades portuguesas e "está em condições de poder ser feita a escritura da associação e iniciar a sua atividade".

O processo foi atrasado pelas entidades espanholas devido a um "pedido de alterações", justificou.

"Vamos retomar esses contactos agora, no início de agosto, para fecharmos essa questão e podermos fazer o registo dela e o início, e apresentarmos o plano de atividades, que esse trabalho já está executado", adiantou o autarca de Almeida.

António José Machado referiu que as entidades envolvidas estão com vontade de começar a trabalhar com o projeto, uma vez que está preparado "algum investimento para as zonas transfronteiriças".

"É importante que consigamos colocar a eurocidade em funcionamento e, depois, [o] mais importante seria termos esses apoios efetivos de investimentos nestas regiões, que bem precisam", sublinhou.

A criação da eurocidade é encarada como mais um contributo "em prol da cooperação" transfronteiriça, pois permitirá realizar um trabalho conjunto para a dinamização empresarial, a planificação e gestão conjunta de recursos humanos em determinadas áreas e o desenvolvimento de um plano de feiras e eventos.

Tem como objetivos, entre outros, estabelecer mecanismos de gestão e revalorização do território, com capacidade de fixar e atrair população, de criar e consolidar dinâmicas de emprego, bem como garantir a fixação de investimento de base produtiva e "implementar medidas que eliminem ou minimizem os custos de contexto que tanto penalizam as empresas e os cidadãos" locais.

A eurocidade "Porta da Europa" terá sede em Vilar Formoso e a sua presidência será rotativa, por um período de dois anos, iniciando a atividade com a liderança do presidente do município de Almeida.

