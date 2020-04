"A partir de Angola, também um país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)[tal como o Brasil], face à crise do novo coronavírus, um dos Boeing B767-300ER da frota da euroAtlantic vai realizar para a Realvitur Angola, um operador turístico e agência de viagens, uma operação de repatriamento de cidadãos brasileiros, que mantinham atividade laboral em Angola", informa em comunicado a companhia aérea portuguesa.

De acordo com a mesma nota, a primeira etapa do voo da euroAtlantic inicia-se no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, capital de Angola, e depois de passar pelo Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes, tem como destino final o Aeroporto Internacional de São Paulo.