EUA ponderam proibir entrada de cidadãos de 43 nacionalidades

Washington, 15 mar 2025 (Lusa) -- O Governo dos EUA está a considerar proibir a entrada no seu território de cidadãos de 43 países - incluindo Afeganistão, Cuba, Irão e Venezuela - de acordo com informações internas obtidas pelo jornal The New York Times.