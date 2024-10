Em comunicado, o departamento informou que a ação ocorre simultaneamente a uma ação civil para restringir 66 domínios de internet usados pelos mesmos protagonistas.

Segundo os Estados Unidos, o Governo russo levou a cabo este plano para roubar informação confidencial aos norte-americanos, utilizando contas de correio eletrónico aparentemente legítimas para enganar as vítimas, por forma a revelarem as contra-senhas.

Os domínios em questão foram usados por piratas informáticos pertencentes ao "Grupo Calisto", uma unidade operacional alegadamente dentro do Centro 18 do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) ou por representantes que trabalham para o grupo.

Os piratas informáticos do "Grupo Calisto" utilizaram os domínios em causa numa campanha de'phishing' contínua e sofisticada, com o objetivo de obter acesso não autorizado e roubar informação valiosa dos computadores e das contas de correio eletrónico do Governo dos Estados Unidos e de outras vítimas.

Atacaram, entre outros, empresas com sede nos Estados Unidos, ex-funcionários dos serviços secretos, ex-funcionários e atuais trabalhadores do Departamento de Defesa e do Departamento de Estado e pessoal do Departamento de Energia, de acordo com a informação divulgada.

