"É um grande prazer receber o meu colega, o ministro das Relações Exteriores de Angola, aqui no Departamento de Estado. Temos entre os Estados Unidos e Angola uma relação bilateral forte, mas também uma parceria crescente em interesses mútuos, como comércio, saúde, clima, governação", disse Blinken no início do encontro, citado em comunicado.

O secretário de Estado destacou "alguns novos investimentos importantes" norte-americano em Angola, como a Africell e Sun Africa, que estão a "produzir resultados reais", frisando que espera "uma colaboração futura em segurança e transparência".

"Vamos falar sobre tudo isso, e eu também quero aplaudir a importante agenda de reformas que Angola está a perseguir, política e económica, que está a ter um impacto real", observou Blinken.

Por sua vez, Tete António destacou que o encontro entre os dois governante surgiu "no momento perfeito, porque no dia 19 de maio Angola celebra 29 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos".

Já após o encontro, que decorreu em Washington, capital norte-americana, o porta-voz do Departamento de Estado informou que foram discutidos compromissos mútuos para uma "relação bilateral forte baseada em interesses comuns no combate à corrupção e no reforço do investimento".

Os dois governantes "também reviram os progressos no combate à crise climática e na promoção da segurança regional e cooperação entre as nações do Atlântico que compartilham desafios e oportunidades marítimas na Bacia do Atlântico", disse Ned Price, em comunicado.

MYMM // RBF

Lusa/Fim