As hostilidades na região do Médio Oriente eclodiram depois de o movimento islamita palestiniano Hamas ter atacado Israel, a 07 de outubro de 2023, causando cerca de 1.200 mortos e mais de 250 reféns, segundo as autoridades israelitas.

A polícia de investigação dos Estados Unidos, o FBI alertou na sexta-feira para a possibilidade de atos "contra a segurança pública" no país e pediu à população que preste atenção "à sua volta a toda a hora e comunique atividades suspeitas às autoridades".

"É provável que as organizações terroristas estrangeiras e outros extremistas violentos continuem a explorar narrativas relacionadas com o conflito para incitar atacantes solitários", disse o FBI.

O aniversário do ataque "poderá motivar agentes agressores de todas as ideologias, incluindo aqueles que defendem o antissemitismo violento e a islamofobia", acrescentou a polícia, num comunicado emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Sobretudo tendo em conta o aumento observado nos EUA de crimes de ódio "ligados ao conflito" no Médio Oriente, disseram as duas instituições.

O comunicado referiu que espaços comunitários, reuniões públicas ou instituições religiosas, como sinagogas, mesquitas ou centros islâmicos têm sido "alvos atrativos para ataques ou falsas ameaças".

Também na sexta-feira, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou o destacamento de uma "grande operação policial (...) nos próximos dias, em resposta aos protestos e eventos planeados para assinalar o aniversário dos ataques terroristas".

"Reconhecemos que este fim de semana, tão perto do aniversário de 07 de outubro, as emoções serão intensificadas e os receios pela segurança aumentarão compreensivelmente", acrescentou num comunicado, a comandante Louise Puddefoot, que dirige a operação policial.

A chamada Campanha de Solidariedade com a Palestina convocou para hoje, juntamente com outros grupos, uma marcha de Russell Square até Whitehall, onde estão previstos alguns discursos. Em paralelo, o grupo Stop The Hate programou um contraprotesto na mesma rota.

Um evento memorial organizado pelo Conselho de Representantes dos Judeus Britânicos, pelo Conselho de Liderança Judaica e por outros grupos será também realizado no Hyde Park, na tarde de domingo.

A polícia de Londres, conhecida como Met, recordou que tanto o Hamas como o aliado, a milícia xiita libanesa Hezbollah, atualmente também em conflito com Israel, são consideradas organizações terroristas no Reino Unido.

"Qualquer pessoa que exiba símbolos, palavras ou que de qualquer forma indique apoio a uma organização banida corre o risco de ser presa", alertou Puddefoot.

VQ // VQ

Lusa/Fim