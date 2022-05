Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, informou que também foi abordado o trabalho conjunto entre os dois países para enfrentar a pandemia de covid-19 e a crise climática, assim como o reforço do investimento privados dos Estados Unidos da América (EUA) no país africano.

"A vice-secretária Sherman e o Presidente Lourenço discutiram o aprofundamento do nosso forte relacionamento bilateral e a importância de reforçar o comércio e o investimento privado dos EUA e promover o progresso nas reformas económicas e iniciativas anticorrupção", aponta a nota.

Os líderes "abordaram o trabalho em conjunto para enfrentar a pandemia de covid-19 e enfrentar a crise climática" e "a vice-secretária e o Presidente também discutiram oportunidades de cooperação ampliada em segurança regional e cooperação entre nações do Atlântico em desafios e oportunidades marítimas compartilhadas na bacia do Atlântico", concluiu Ned Price.

Na sexta-feira, Wendy Sherman fará um balanço da sua visita a África, que inclui passagens por África do Sul, Angola e Gabão.

As reuniões da vice-secretária centraram-se em questões bilaterais e regionais, incluindo o reforço da segurança sanitária, a promoção do comércio e o investimento entre África e os Estados Unidos, o reforço da segurança global e regional e a resolução da crise climática.

